ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ; ಓವಲ್ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಐ ಲಂಡನ್

ಎಂಐ ಲಂಡನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್‌ನ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವು ಎಂಐನ ಉತ್ಸಾಹ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:40 PM IST
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ
  • ಎಂಐ ಲಂಡನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ
  • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು 2026ರಿಂದ 'ಎಂಐ ಲಂಡನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ

ಮುಂಬೈ/ಲಂಡನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 03, 2025 : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ರೆ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಯುಕೆಯ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓವಲ್ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ರೆ ಶೇ. 51ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಶೇ.49ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2026ರಿಂದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಎಂಐ ಲಂಡನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ.

ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓವಲ್ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್-ಟಾಮ್ ಕರ್ರನ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆ ಅವರಂಥ ದೇಶೀಯ ತಾರೆಯರು, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ ಮತ್ತು ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಾಪ್ ಅವರಂಥ ಅನುಭವಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ 100-ಬಾಲ್ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಇಸಿಬಿ) ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಂಡದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಂಐ ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಐ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಎರಡು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಎಲ್ಟಿ20 (ಎಂಐ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, 2024) ಮತ್ತು ಎಸ್ಎ20ನಲ್ಲಿ (ಎಂಐ ಕೇಪ್ಟೌನ್, 2025) ತಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 13 ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಐನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

"ಎಂಐ ಲಂಡನ್' ತಂಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ (#OneFamily) ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದನ್ನು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಲಕಿ ನೀತಾ ಎಂ. ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಎಂಐ ಲಂಡನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್‌ನ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವು ಎಂಐನ ಉತ್ಸಾಹ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಎಂಐ ಲಂಡನ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸರ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

