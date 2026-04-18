English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:10 PM IST
Trending Photos

ಕೃಪೆ; MI

Mumbai Indians likely to release 5 big stars: 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡವು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 106 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಳಫೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದಾಗಿನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 39 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಮೂರನೇ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಅದು ವಿದೇಶಿ ಬೌಲರ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲರುವುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡ ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ ಅವರನ್ನು 9.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಿಟೈನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬಹುದು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 2022 ರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಪರ 59 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲನೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಿಲಕ್ ಗಳಿಸಿದ 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Mumbai Indiansmumbai indians release playersRohit SharmaSuryakumar yadav

Trending News