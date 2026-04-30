ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
Mumbai Indians IPL 2026 playoff scenario: 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 244 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರನೇ ಸೋಲು. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವೇ ತಂಡದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 16 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ -0.784 ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಆಗಲೂ ಸಹ, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲಾ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು 16 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೇ 2 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಎದುರು ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಮೇ 2 ರಂದು, vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
ಮೇ 4 ರಂದು vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಮೇ 10 ರಂದು vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೇ 14 ರಂದು vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
ಮೇ 20 ರಂದು vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
ಮೇ 24 ರಂದು vs ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್