  • ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ..! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ..! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 21 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:17 PM IST
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು,
  • ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
  • ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ..! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದವರೆಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಅರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 21 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಭಗತ್ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಸುಮಾರು $30 ಮಿಲಿಯನ್) ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ತಂಡ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು,ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

 
 
 
 
 
 

ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 21 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಇನ್ನೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 16 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 197 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೆಕರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ಅವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೆಕರ್ 25 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ 21 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

 

 

 

 

