ಇಂದು IPL ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ.. 4 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ..!

IPL 2026 News: ನಾಳೆ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 05, ಭಾನುವಾರ) ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 04, ಶನಿವಾರ) 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್ಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ  ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

Written by - MALLIKARJUN PATIL | Edited by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 4, 2026, 07:55 AM IST
  • 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಮ್ಯಾಚ್‌
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೆಣಸು
  • ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

IPL 2026: IPL ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದೇ ಹೋಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ 7:30 ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ IPL ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 04, 2026) ಡಬಲ್‌ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಇರಲಿದೆ. ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್  ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 

ಮುಂಬೈ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಬಲಾಬಲ ಏನು..? ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ , ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 220ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿರುವ ತಂಡ ಇದು. ದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ MI ಈ ಸಲ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್‌, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ,ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ತಂಡದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಹ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೂ 37 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: 
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾಯಕ), ನಮನ್ ಧೀರ್, ಶೆರ್ಫಾನೆ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆ, ಗಜಾನಫರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: 
ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿ ನಟರಾಜನ್.

ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ :
ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 15 ವರ್ಷದ ಪೋರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ CSK ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ:
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ:
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾಯಕ), ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ.
 

