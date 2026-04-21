ತವರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌!

Mumbai Indians win first time at GT home ground: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 99 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 200 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 200 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಳಿಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಾದರು.
ಗಿಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನನರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬಹುತೇಕ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಶಾರುಖ್ 17, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 4, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ 12 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ 4 ಓವರ್ಗೆ 24 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರ 45 ರನ್ಗಳ ಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಹೋಂ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 101 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೊನೆ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
