English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

ಕೊನೆಗೂ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 26, 2026, 11:41 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌
  • ವಡೋದರದ ಕೊಟಂಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್‌
  • ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

Trending Photos

CCL 2026: ಕಿಚ್ಚನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಜಯದ ಕಿಚ್ಚು.. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ..!
camera icon6
CCL 2026: ಕಿಚ್ಚನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಜಯದ ಕಿಚ್ಚು.. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ..!
ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ.. 350 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ!
camera icon6
ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ.. 350 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ!
EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
camera icon6
EPFO Pension 2026
EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
camera icon6
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಡೀ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂರು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 300 ಪ್ಲಸ್‌ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಇಡೀ ತಂಡದಲ್ಲೇ  ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 70 (46), 65 (43), 15 (12), 65 (45) ಹಾಗೂ ಇಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಫೋರ್‌ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 100 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ಮೂರು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ್ತಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CCL 2026: ಕಿಚ್ಚನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಜಯದ ಕಿಚ್ಚು.. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ..!

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ‌ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ
‌ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ 99 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು
ಗುಜರಾತ್‌ ಜೊತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿವೈನ್‌ 99 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಅಲಿಸಾ ಹ್ಯಾಲಿ 96 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು
ಯುಪಿ ಜೊತೆ ಗುಜರಾತ್‌ ತಂಡದ ಬೆತ್‌ ಮೂನಿ 96 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು
ಡಿಸಿ ಜೊತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 96 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. ಸರಣಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಔಟ್, ಅಯ್ಯರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

WPL 2026MI vs RCBnat sciver bruntNat Sciver-Brunt newsNat Sciver-Brunt latest news

Trending News