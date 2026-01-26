ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಡೀ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂರು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 300 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 70 (46), 65 (43), 15 (12), 65 (45) ಹಾಗೂ ಇಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 100 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ಮೂರು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ್ತಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು
ಗುಜರಾತ್ ಜೊತೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿವೈನ್ 99 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಅಲಿಸಾ ಹ್ಯಾಲಿ 96 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು
ಯುಪಿ ಜೊತೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಬೆತ್ ಮೂನಿ 96 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು
ಡಿಸಿ ಜೊತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 96 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
