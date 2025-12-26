English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೋಹಿತ್‌ ಜೊತೆ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು.. ಆಗಿದ್ದೇನು?

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:20 PM IST
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಾಯ
  • ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಮುಂಬೈ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಓಪನರ್‌ಗಳು

ರೋಹಿತ್‌ ಜೊತೆ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು.. ಆಗಿದ್ದೇನು?
Pic credit: Khel Cricket

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಓಪನರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಏನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ರಘುವಂಶಿ 20 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದ್ರೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕ್‌ ಆದರು. ಆದರೆ ಸಹೋದರರಾದ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಷೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.

ಸಹೋದರರು ತಲಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ಸ್‌ ಮುಲಾನಿ 48, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಥೋಮರ್‌ 93 ರನ್‌ಗ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 331 ರನ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. RCBಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ?

ಡೀಪ್‌ ಮಿಡ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಘುವಂಶಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತಿ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಪುರನಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಗಂಡ.. ನೋಡ್‌ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಿದ ಪಾಪಿ ಅಪ್ಪ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

