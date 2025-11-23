English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • Ind vs Rsa; ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಸೆಂಚುರಿ.. ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌..!

Ind vs Rsa; ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಸೆಂಚುರಿ.. ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌..!

ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರು 489 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.      

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 04:24 PM IST
  • ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸೇನುರನ್‌ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ
  • ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಯೋಜನೆ
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
camera icon11
RBI 500 rupee note ban
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
camera icon8
gold wastage
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon5
Gold Investment
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು
camera icon5
Mangal Gochar 2025
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು
Ind vs Rsa; ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಸೆಂಚುರಿ.. ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇನುರನ್‌ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 489 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಕಾರಮ್‌ ಹಾಗೂ ರಿಕಲ್ಟನ್‌ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 82 ರನ್‌ ಇರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್‌ ಸ್ಟಬ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎರಡು ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 49 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 

ನಾಯಕ ಬವುಮಾ 41, ಟೋನಿ ಡಿ ಜೊರ್ಜಿ 28, ಮುಲ್ಡರ್‌ 13 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇನುರನ್‌ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 206 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 109 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ODI ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ KL ರಾಹುಲ್?‌

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ವರ್ರೆನ್‌ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ನೆರವಾಗದ್ದು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಟ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಾನ್ಸೆನ್‌ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿ, ಏಳು ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 93 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಆಡುವಾಗ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹರ್ಮರ್‌ 5    , ಮಹಾರಾಜ್ 12‌ ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್‌ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; 12 ಬೌಂಡರಿ, ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹೆಡ್‌ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಏನೇನು?

ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ ಎರಡೇರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯದೇ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.      
 

India vs South AfricaAfrica Score2nd TestSenuran Muthusamy century

Trending News