Ind vs Rsa; ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಸೆಂಚುರಿ.. ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌..!

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನುರನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 489 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಾರಮ್ ಹಾಗೂ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 82 ರನ್ ಇರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಔಟ್ ಆದರು. ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 49 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನಾಯಕ ಬವುಮಾ 41, ಟೋನಿ ಡಿ ಜೊರ್ಜಿ 28, ಮುಲ್ಡರ್ 13 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇನುರನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 206 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ODI ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ KL ರಾಹುಲ್?
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವರ್ರೆನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ನೆರವಾಗದ್ದು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಟ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಾನ್ಸೆನ್ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿ, ಏಳು ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 93 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಆಡುವಾಗ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹರ್ಮರ್ 5 , ಮಹಾರಾಜ್ 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; 12 ಬೌಂಡರಿ, ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನು?
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ ಎರಡೇರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.