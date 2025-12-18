ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್..! ಮೆಕ್ ಗ್ರಾತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೈರಲ್..!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಡಿಲೇಡ್ ನ ಓವಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಆಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಲಿಯಾನ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ ಗ್ರಾಥ್(563) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 562 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಲಿಯಾನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 10 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓಲಿ ಪೋಪ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಅದೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ 564 ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಆ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ 708 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಿಯಾನ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 124 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 563 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಈಗ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Glenn McGrath's reaction to Nathan Lyon passing him on the all-time Test wickets list was absolutely hilarious 🤣 #Ashes pic.twitter.com/1jTM06M8me
— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ 564 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಲಿಯಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 141 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 261 ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸುರಿಮಳೆ ಬಂದಿವೆ.
ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್ ..!
ಈಗ ಲಿಯಾನ್ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ವೇಳೆ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲಿಯಾನ್ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖುರ್ಚಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಗೆಯುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳು:
ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್: 708 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್: 564 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್: 563 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್: 420 ವಿಕೆಟ್ಗಳು