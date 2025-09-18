world athletics championships 2025: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೃಹತ್ ಎಸೆತ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಅವರು, ಮೊದಲ ಐದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 85 ಮೀಟರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲಾಗದೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ನೀರಜ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರೂ, ಅದು ಫೌಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನದ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. 86.27 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದ್ದರೂ ಪದಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವನ್ನು ತಂದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ಕೆಶಾರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಪಾಲಾದರೂ, ಭಾರತದ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿವೆ