captain Santner big warning to Team India fans: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (Mitchell Santner) ಅವರು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಿಳ್ಳೆ, ಕೂಗು, ಚೀಯರ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷತೆ ತೋರಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಬೀಳಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಏಕದಿನ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
