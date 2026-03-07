English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತೀಯರ ಸೌಂಡ್‌ ಮ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡ್ತೇವೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌..!

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ ಭಾರತೀಯರ ಸೌಂಡ್‌ ಮ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 7, 2026, 04:17 PM IST
  • ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ಧ ಬರದಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌
  • ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಕಪ್‌ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದೆ

ಭಾರತೀಯರ ಸೌಂಡ್‌ ಮ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡ್ತೇವೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌..!

captain Santner big warning to Team India fans: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ (Mitchell Santner) ಅವರು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಿಳ್ಳೆ, ಕೂಗು, ಚೀಯರ್‌ ಅಪ್‌ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬರಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಸ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಡ್ತಾರಾ..‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯ, ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಏನು..?

ಇನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷತೆ ತೋರಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಬೀಳಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಏಕದಿನ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: India vs England ಸೆಮಿಸ್‌ ಲೈವ್‌ ನೋಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ಗೊತ್ತಾ.. ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

