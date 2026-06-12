Kane Williamson: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಲೆಜೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ (Kane Williamson Retired) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷದ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕ್ರೀಡಾ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರಿಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2010ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ!
ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕಪ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಅವರಿಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 378 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್" ವಿದಾಯ!
2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರು ಟಿ20ಐಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು "ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ" ೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೇನ್ 93 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,575 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಎರಡನೇ ಅಗ್ರ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದೀಗ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸದ್ಯ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.