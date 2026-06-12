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Star Cricketer Retirement: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ

Kane Williamson: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಲೆಜೆಂಡ್‌, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ (Kane Williamson Retired) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:00 PM IST
Star Cricketer Retirement: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ

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Prajwal B

Prajwal B

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