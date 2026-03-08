English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಭಾರತ Vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ..

ಭಾರತ Vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ..

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಲೀ ತಹುಹು ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:22 AM IST
  • ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ
  • 15 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಲೀ ತಹುಹು
  • ಲೀ ತಹುಹು 103 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

‌ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌‌ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ..?
camera icon7
‌ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌‌ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ..?
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
camera icon5
gajakesari raja yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ &quot;ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ&quot;..! ಖಮೇನಿಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon5
Sparrow Missile
ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ "ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ"..! ಖಮೇನಿಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಗೊತ್ತೆ..?
8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
ಭಾರತ Vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ..

ಮಾರ್ಚ್ 8ರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಈ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆಂಬ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿವೀಸ್‌ನ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಲು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈ ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ!

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಲೀ ತಹುಹು ನಿವೃತ್ತಿ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ವೇಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಲೀ ತಹುಹು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Xನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಲೀ ತಹುಹು 2011ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಲೀ ತಹುಹು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀ ತಹುಹು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀ ತಹುಹು ಅವರ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನ

ಲೀ ತಹುಹು 103 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀ ತಹುಹು 125 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಲೀ ತಹುಹು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈತನ ಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಹುಬಲಿ!

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಲೀ ತಹುಹು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಲೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಲೀ ಯಶಸ್ವಿ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ

ಲೀ ತಹುಹು ಅವರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಚ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಈ ಮಚ್ಚೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ವೈದ್ಯರು ಮಚ್ಚೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಲೀ ತಹುಹು ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರು 8 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Lea TahuhuLea Tahuhu Retirementretirementcricket retirementLea Tahuhu ODI retirement

Trending News