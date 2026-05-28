ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್: 149 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ದಿಗಿಲರುಗಳಾದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವದ 12 ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಥಮ್ ಜೋಡಿಯು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ 11 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಐರಿಶ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇವಲ 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ 4ನೇ ವಿದೇಶಿ ತಂಡ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ (0) ಔಟಾದರೆ, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ 70 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
10,000 ರನ್ಗಳತ್ತ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಚಿತ್ತ
ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 109 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 9,497 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲು ಕೇವಲ 503 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 92 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 16 ಶತಕ ಹಾಗೂ 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 6,261 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 100 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.