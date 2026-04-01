New Zealand Women chase down 346 runs: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಡುವೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಅಜೇಯ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ದೃಢವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೆರ್ 139 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್, 23 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ 1 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 347 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೆಕೆ ಬಾಷ್ 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 91 ರನ್ಗಳ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ವಂಚಿತವಾಯಿತು. ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವಾಲ್ಡ್ವೂರ್ಟ್ 74 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ಗಳ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 347 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 339 ರನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ್ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಿವೀಸ್ ನಾಯಕಿ ಕೆರ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಗೇಜ್ 68 ರನ್ಗಳಿಂದ ನಾಯಕಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಗೇಜ್ ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 179 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 49.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 350 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಣಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
