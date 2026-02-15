IND vs PAK: "ಈತ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಧುರಂಧರ್"; ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್‌ ‌ʼರೋಸ್ಟ್ʼ!!

India vs Pakistan: ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್.ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸವಾಲಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಾಕ್ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ಇಶಾಕ್ ಕಿಶನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 61 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಾಯಕ ಸುರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (32), ಶಿವಂ ದುಬೆ (27) ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (25) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (44) ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ (ಅಜೇಯ 23) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲಂಬೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಚಿತ್ತ
ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ರೋಸ್ಟ್!!
Pakistan so called premium fast bowler system again got upgraded by rinku and dube
Always our 12th Player #INDvsPAK pic.twitter.com/QpubRNDuSw
— anjali (@decohmm) February 15, 2026
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರು ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಎದುರು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್ ಪರ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಶಾಹೀನ್ 31 ರನ್ ನೀಡಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 15.50 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶಾಹೀನ್ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ದುಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ʼಶಾಹೀನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಧುರಂಧರ್" ಎಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಹೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಅನ್ನ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ʼಶಾಹೀನ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಆತ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಿಶ್ರಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅವರಂತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲನು.ʼ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ʼಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಅನ್ನ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರʼ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ. ʼಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆʼ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ʼಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹರಿಸ್ ರೌಫ್ ನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಧುರಂಧರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿʼ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್.!