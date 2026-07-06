Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

FIFA World Cup ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್‌ ಒಬ್ಬರೇ ಗೋಲುಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೇಮರ್‌ ಅವರು 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 06, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:05 PM IST
FIFA World Cup ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಭಾರೀ ಮಳೆ ಕಾಫಿತೋಟಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು!.. ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ
accident45 min ago
2
Deadly attack1 hr ago
3
Krishi Thapanda1 hr ago
4
Road accident1 hr ago
5
shobha karandlaje2 hrs ago