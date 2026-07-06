Neymar Jr. football retirement: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕ ಸದ್ಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ನೇಮರ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ನೇಮರ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೇಮರ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ನಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ನಾರ್ವೆ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೇಮರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಜಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲವಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡಿದವು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಟೀಮ್ ಮೆಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾರ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (Erling Haaland) ಅವರು, 79 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾರ್ವೆ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು ಪರಾಕ್ರಮದ ಆಟ ಆಡಿದರು.
ಇದರಿಂದಲೇ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು 90 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಗೋಲುಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೇಮರ್ ಅವರು 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಗಾಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಗೋಲುಗೆ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಸದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನೇಮರ್ ಅವರು 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಎಫ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಯುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ನೇಮರ್ ಅವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡುಗರು ಶಾಕ್ ಅಗಿದ್ದರು. ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದ ನೇಮರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನೇಮರ್ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಫ್ಸಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಂತಹ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಈ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ನೇಮರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನೇಮರ್ ಅವರು 129 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ ನೇಮರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು 2010 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೇಮರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.