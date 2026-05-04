ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವುದ ಈಗೀಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Nicholas Pooran first half-century 2026 IPL: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನ 47ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರು ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ, 18ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಈ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 18 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಉತ್ಯಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಬೌಂಲಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಪೂರನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 91 ರನ್ ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಲಕ್ತತಂಡದ ಪರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 16 ಬಾಲ್ ಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
20ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ- 6
ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್- 5
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ- 4