Nitish Kumar Reddy Mother Call: ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕವೀರ ಗುರ್ಬಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭರವಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, 23 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನಗು ಹರಡಿತು. ಅವರು ಬಹಳ ನಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಈ ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಔಟಾಗದೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಔಟಾಗದೆ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಜೂನ್ 17ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಸರಣಿ ಕೈವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇದೆ.
Nitish Kumar Reddy has set an example in tonight's press conference by attending his mother's call in middle of the press conference!
This is what you are supposed to do, don't ignore calls & message no matter what. Atleast, let them know you are busy & will call back or talk…
— Rajiv (@Rajiv1841) June 13, 2026