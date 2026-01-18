ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೆಂಚುರಿಯೇ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ.. 99 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್
ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2024ರ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೂರು ರನ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಮೂರನೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಗೆದ್ದರೂ ಶತಕ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಸೆಂಚುರಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಶತಕದ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಕೇವಲ 61 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 96 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ ಆದರು.
90 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, 2023ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿವೈನ್ 99 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಲಿಸಾ ಹೀಲಿ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಶತಕ ಗಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆತ್ ಮೂನಿ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯುಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಂಡಗಳು ಆಗಿವೆ.
