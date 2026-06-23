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28 ವರ್ಷದ ನಂತರ FIFA World Cup ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಗೋಲು ಮೇಲೆ ಗೋಲು, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಾರ್ವೆ!

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಮಾರ್ಟೆನ್ ಗ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ ಪೆಡರ್ಸನ್ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 23, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:13 PM IST
28 ವರ್ಷದ ನಂತರ FIFA World Cup ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಗೋಲು ಮೇಲೆ ಗೋಲು, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಾರ್ವೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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