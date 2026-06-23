Norway beat Senegal: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನಾರ್ವೆ (Norway) ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸೆನೆಗಲ್ (Senegal) ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡವೂ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾರ್ವೆಯ ಆಟಗಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ವೈಕಿಂಗ್ ಸಾಲು (Viking Row)ಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಿಗ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 28 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು Round of 32 ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು. 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (Erling Haaland) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ವೆಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಂಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುವ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 52 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 59 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ವೆ ಪರ ಮಾರ್ಕಸ್ ಹೋಲ್ಮ್ಗ್ರೆನ್ ಪೆಡರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ದೇಶವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಅರ್ಥ ನಾರ್ವೆಯ ನಾಲ್ಕು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿವೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ (Concacaf) ವಿರುದ್ಧ 1-0, 1998ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ (CONMEBOL) ವಿರುದ್ಧ 2-1, 2026 ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ (AFC) ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಮತ್ತು ಈಗ CAF ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಒಲಿದಿದೆ.
ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೆನೆಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಮಾರ್ಟೆನ್ ಗ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ ಪೆಡರ್ಸನ್ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ 48 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. 53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇದಾದ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೂ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾರ್ವೆ ಟೀಮ್ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.