  • ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ.. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!

ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ.. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 26, 2026, 06:55 PM IST
  • ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು

ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ.. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!
RCB ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರೆಂಜ್‌, ಪರ್ಪಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು.. ಕನ್ನಡಿಗ?
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದೇ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದೇ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
SSLC ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ.. ಎಕ್ಸಾಂ ಯಾವಾಗ?
SSLC ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ.. ಎಕ್ಸಾಂ ಯಾವಾಗ?
ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ.. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!

Nuwan Tushar, Hazlewood, Yash Dayal: ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.    

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಕಾರಣ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸರ್‌ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಇಡೀ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್ ಈಗಾಗಲೇ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ‌ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ. ಇದು ಕೂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರಗೆ ಇನ್ನೂ NOC ನೀಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಐಪಿಎಲ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

