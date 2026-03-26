ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ.. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!

Nuwan Tushar, Hazlewood, Yash Dayal: ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಕಾರಣ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಇಡೀ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಈಗಾಗಲೇ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ. ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರಗೆ ಇನ್ನೂ NOC ನೀಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
