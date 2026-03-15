ODI World Cup 2027: ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಗಂಭೀರ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ʼ2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಪಖಂಡದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಆ ಗಾಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ತುಂಬಲು ಭಾರತ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತೀಯ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಗಂಭೀರ್ ಮೇಲೆ ಈ ದಂತಕಥೆಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಕೇವಲ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಂಡವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟದ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅದ್ಭುತ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
