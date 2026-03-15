English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ODI World Cup 2027: ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಗಂಭೀರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ?

ODI World Cup 2027: ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಗಂಭೀರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 15, 2026, 08:33 AM IST
  • ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 2 ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ
  • 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ?

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ 'AMB ಸಿನಿಮಾಸ್' ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ODI World Cup 2027: ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಗಂಭೀರ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ʼ2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಪಖಂಡದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಆ ಗಾಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ತುಂಬಲು ಭಾರತ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತೀಯ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಗಂಭೀರ್ ಮೇಲೆ ಈ ದಂತಕಥೆಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಭೀರ್ ಕೇವಲ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಂಡವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್‌ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟದ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅದ್ಭುತ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ODI World Cup 2027Gautam GambhirSourav GangulyTeam IndiaWorld Cup 2027

Trending News