ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ?.
Nicholas Pooran, Krunal Pandya fighting Video: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 50ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 19 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ನೋ 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು, ತನ್ನ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ 10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಾದದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ 10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೂರನ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ 2 ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೂರನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಕೃನಾಲ್ ಅವರ ಬೌನ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಚೆಂಡು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃನಾಲ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು. ನಿಕೋಲಸ್ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಕೃನಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಕೃನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ರಜತ್ ಪತಿದಾರ್ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಓಡಿ ಬಂದರು. ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾಗ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್- ಕೃನಾಲ್ ಅವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
