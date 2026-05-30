ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿತು.
Captain Gill praises Vaibhav Suryavanshi: 15 ವರ್ಷದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 (Qualifier 2) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 96 ರನ್ಗಳು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಆರು ಬಾರಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 776 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್, 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಇಂಥಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೀಸನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ. ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸದ್ಯದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗವು ಅವರನ್ನು ಇತರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯಾವುದೇ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದರೂ ಅವರ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈ ವೇಗವು ಸಿಕ್ಸ್, ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.