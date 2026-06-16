1994 FIFA World Cup: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳು, ಸೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆಟಗಾರನ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ. ಅಂತಹ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್.
1967ರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಟ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು “ದಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕ್ಲಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೆಟಿಕೊ ನ್ಯಾಸಿಯೊನಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.
1994ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಅವರಿಂದಾದ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ತಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕ್ರಾಸ್ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚೆಂಡಅನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಗೋಲ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ಆತ್ಮಘಾತುಕ ಗೋಲ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲು ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 2, 1994ರಂದು ಮೆಡೆಲಿನ್ ನಗರದ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ ಒಂದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಘಾತುಕ ಗೋಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು.
ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಬರ್ಟೊ ಮುನೋಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ ಪ್ರಭಾವಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಾವಧಿ ಅನುಭವಿಸದೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಷಯವೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಅವರ ಸಾವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಹ*ತ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರೀಡೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು-ಸೋಲು ಸಹಜ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದರು. ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, "ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮಘಾತುಕ ಗೋಲ್, ಒಂದು ದೇಶದ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರನ ಜೀವವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಈ ದುರಂತ, ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.