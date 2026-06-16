Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು; ವಾರದೊಳಗೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್!

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು; ವಾರದೊಳಗೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್!

1994ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಅವರಿಂದಾದ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ತಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಯಿತು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 16, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:33 PM IST
ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು; ವಾರದೊಳಗೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು; ವಾರದೊಳಗೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್!
Andres Escobar2 min ago
2
Telegram21 min ago
3
Andhra Pradesh crime45 min ago
4
Samantha1 hr ago
5
Koppal News1 hr ago