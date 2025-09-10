Team India: ಈ ಸಲವೂ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವರು ಆಡಲೇಬೇಕು..! ಇವರು 10 ಓವರ್ ಆಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಈ ಸಲ ಕಪ್‌ ನಮ್ದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Team India: ೨೦೨೫ ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೂಡ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ ೮ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ೯ ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ.
೨೦೨೫ ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಭಾರತ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೮ ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಇ ತಲುಪಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ನೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ಬೌಂಡರಿ... 6 ಸಿಕ್ಸರ್; ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಯಾವುದು
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಈ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪ್ರಬಲ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗೆದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 10 ಓವರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುಎಇ ಪಿಚ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್! ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತ
ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ.