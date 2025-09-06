Asia Cup 2025: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಈ ತಿಂಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 17 ನೇ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಡುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ತಂಡ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ?
ಗುಂಪು ಎ - ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ, ಓಮನ್.
ಗುಂಪು ಬಿ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಸಂಜೆ 7:30 ಲೈವ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್ - ಸಂಜೆ 5:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ - ರಾತ್ರಿ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಸಂಜೆ 7:30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 - ಭಾರತ vs ಓಮನ್ - ಸಂಜೆ 7:30
ಅಂತಿಮ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28
ಯಾವ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.