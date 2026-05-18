ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
RCB vs SRH, Opener Abhishek Sharma meditation: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಎರಡ್ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲೇ ಇದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಬಳಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 209.13 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ 43 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 37 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 481 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದು 5 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ +0.331 ರನ್ರೇಟ್ನಿಂದ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
