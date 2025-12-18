ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯ ಎಂಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ರನ್ ಬೃಹತ್ ಆಗುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 8 ಫೋರ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 45 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕಿಶನ್ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 94 ರನ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಇಶನ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಉಳಿದಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್ 14 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 158 ರನ್ಗಳು ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ.
