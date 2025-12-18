English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:47 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌
  • ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌
  • ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌

ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪುಣೆಯ ಎಂಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ, ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡದ ರನ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಆಗುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 8 ಫೋರ್‌ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 81 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 45 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕಿಶನ್‌ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂರು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 94 ರನ್‌ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಇಶನ್‌ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗ್ತಾರಾ ಓಪನರ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!

ಉಳಿದಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್‌ ರಾಯ್‌ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ರಾಬಿನ್‌ ಮಿಂಜ್‌ 14 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 158 ರನ್‌ಗಳು ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

