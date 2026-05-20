Phil Salt to join RCB team before playoffs: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ RCB ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. RCB ಮೇ 22 ರಂದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಈವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಲುಪು ವೇಳೆಗೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಓಪನರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರು 100 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು 13.71 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 124.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 96 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಈವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳು ಮೊದಲೇ ಆಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸರಾಸರಿ 33.66 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 168.33 ಇದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೂ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.