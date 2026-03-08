6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಓಪನರ್‌, ಆದ್ರೆ ಸೆಂಚುರಿ.. ‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ 80 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಶತಕ ಮಾತ್ರ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 8, 2026, 09:43 PM IST
ಕೃಪೆ; BCCI

Sanju Samson hat-trick half-century: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಂತ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎರಗಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. 14ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರಗೆ ಸಂಜು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು.   

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸಂಜು, ಒಟ್ಟು 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 89 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡುವಾಗ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಕೋಲ್‌ ಮೆಕೊಲೊನಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಸಂಜು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 256 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದೆ.  

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೇರಳದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, 97 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 3 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸಂಜು 89 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ 11 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್‌ 89 ರನ್‌ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

