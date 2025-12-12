2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಯಾರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಕಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈ..ಬೈ ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ 2025ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರತದ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಸಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇಯವರಾಗಿ ಅಭೀಷೇಕ್ ಈದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ನ ಕರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 122 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?
ಇವರ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಸಾಹಿಬಾಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿರುವ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 106 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. 105 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಪೂರಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. 14 ಸಿಕ್ಸರ್ ಚಚ್ಚಿರೋ ಯಂಗ್ ಓಪನರ್, ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್!
ಇನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಟಿ20 ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 84 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದ್ದು ಇದು 78 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದೆ.