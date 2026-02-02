English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 2, 2026, 10:57 AM IST
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್‌ಔಟ್‌ ಅಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ಪಿಸಿಬಿ) ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್‌ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಮಳೆಯಿಂದಲೂ, ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲೈಟ್‌, ವಾತಾವರಣದ ಅವಾಂತರದಿಂದಲೋ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಆದರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಎರಡೇರಡು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಂಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ T20I ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರೋ ಸ್ಥಾನ?

ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ರೆಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರನ್‌ರೇಟ್‌ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್‌ರನ್‌‌ ರೇಟ್ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಪಾಕ್‌, ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ನಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಬಲ!

