ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು! ಅಯ್ಯೋ ಇಂತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಾ...

Pakistan Hockey Team: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ಯಾತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋದಂತಿದೆ.. ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಭಟ್ ಸ್ವತಃ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಾಹೋರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡ, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಪಿಎಚ್ಎಫ್) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. "ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಆ ತಂಡದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ?.. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು..ʼ ಎಂದರು..
Pakistan hockey players crying on live TV saying they haven’t received daily allowances since 2023.
Just a few days ago in Australia they were reportedly asked to leave a hotel over unpaid bills.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ತಂಡವು ಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಡ್ನಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಫೆಡರೇಶನ್ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 13 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ Airbnb ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರವಾಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ, ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಎಸ್ಬಿ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹30,30,000) ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಹಣ ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಏಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ತಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಬಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ತರಬೇತುದಾರರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದರು..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಟಗಾರರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.