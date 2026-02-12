English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup; ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌!

T20 World Cup; ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಹಾಕುವ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 12, 2026, 03:34 PM IST
  • ‌T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ನಾವು ಆಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು

Trending Photos

ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
camera icon10
holi 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!
T20 World Cup; ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌!

ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಅವರು, ತಾರಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದೇ, ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್, ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೇ. ಸದ್ಯ ನಾನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಸೋತಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬರೆದಿಡಬೇಕು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಆಟ, ನಾವು ಆಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC; ಪಾಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ನೆನಪಿಸಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌, ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಇಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರವಾದರೂ ಏನು..?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Usman Tariq bowling actionPakistan mystery spinnerIndia vs Pakistan T20 World Cup 2026Usman Tariq chucking allegationsR Ashwin on Usman Tariq

Trending News