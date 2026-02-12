ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು, ತಾರಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದೇ, ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್, ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೇ. ಸದ್ಯ ನಾನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸೋತಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬರೆದಿಡಬೇಕು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಆಟ, ನಾವು ಆಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಇಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲಿದೆ.
