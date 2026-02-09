English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಜಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈವ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ಹೊರನಡೆದ ಪಾಕ್‌ ಆಂಕರ್!‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲೈವ್‌ ಶೋನಿಂದ ಆಂಕರ್‌ ಕೋಪಗೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೊರನಡೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 9, 2026, 01:27 PM IST
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಿಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
  • ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಇಫಿ ರಜಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಜಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈವ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ಹೊರನಡೆದ ಪಾಕ್‌ ಆಂಕರ್!‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಸತತವಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಆಂಕರ್‌ಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಂಕರ್ ಒಬ್ಬರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ "ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಾಕ್‌ ಟಿವಿ ಆಂಕರ್‌ ಲೈವ್‌ ಶೋನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಿಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಇಫಿ ರಜಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಫಿ ರಜಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆ ದಿನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ".. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌..

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳಿದ ರೀತಿ ನಿರೂಪಕ ಅಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ಫಿ ರಜಾ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಫ್ಫಿ ರಜಾ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆಂಕರ್ ಅಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್, "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರು. ಅವರು "ಮೈ ಕಲ್ ನಹಿ ಆವುಂಗಾ" (ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

 

 

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಇಫಿ ರಜಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ನೀವು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಆಂಕರ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ರೇಜ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Sanju SamsonPakistan CricketViral VideoAli SalmanIffi Raza

