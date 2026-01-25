English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ICC ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕ್‌, ಮರುದಿನವೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ.. ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಅವಕಾಶ?

ICC ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕ್‌, ಮರುದಿನವೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ.. ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಅವಕಾಶ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ‌  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:15 PM IST
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್

Trending Photos

BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಬದಲಾಯ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಲಕ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಬದಲಾಯ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಲಕ್‌
ನೋಡೋಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಚಹಾಲ್‌ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ಚೆಲುವೆ..! ಯಾರಿಕೆ..?
camera icon6
Yuzvendra Chahal
ನೋಡೋಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಚಹಾಲ್‌ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ಚೆಲುವೆ..! ಯಾರಿಕೆ..?
EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?
camera icon5
EPFO
EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಬುಧ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
Dashaanka Yoga
ಬುಧ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ICC ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕ್‌, ಮರುದಿನವೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ.. ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಅವಕಾಶ?

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) ಹಾಕಿದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ (PCB) T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಐಸಿಸಿ ಅಂಜಿಕೆಗೆ ಬಾಲ ಮುದುರಿಕೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಆಘಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಇರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಶಾಹೀನ್‌ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಫ್ರಿದಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಫ್ರಿದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಿಜ್ವಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ರೌಫ್‌, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು  ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಿಜ್ವಾನ್‌ ಕಳೆದ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 187 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 50 ಪ್ಲಸ್‌ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಸಲದ ಪಾಕ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಆಘಾ, ಫಹೀಮ್‌ ಅಶ್ರಫ್‌, ಖವಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಫೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಲ್ಮಾನ್‌ ಮಿರ್ಜಾ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ  ಫರ್ಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅಡಲಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್.. ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಓಪನರ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಆಘಾ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)‌, ಅಬ್ರಾರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌, ಬಾಬರ್‌ ಅಜಾಮ್‌, ಫಹೀಮ್‌ ಅಶ್ರಫ್‌, ಫಖಾರ್‌ ಜಮಾನ್‌, ಖವಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಫಾಯ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌) ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಜತೆ T20 ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ, ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Pakistan announce squadMohammad Rizwan‌Pakistan cricket teamPakistan Cricket BoardPakistan squad T20 WC

Trending News