ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ICC) ಹಾಕಿದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಐಸಿಸಿ ಅಂಜಿಕೆಗೆ ಬಾಲ ಮುದುರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಇರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಫ್ರಿದಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಫ್ರಿದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಳೆದ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 187 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 50 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಲದ ಪಾಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಖವಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಫೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಡಲಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಾಬರ್ ಅಜಾಮ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖಾರ್ ಜಮಾನ್, ಖವಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಫಾಯ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್.
