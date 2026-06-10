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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಬದ್ಧವೈರಿ.. ಬಾಬರ್‌, ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಔಟ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ? 

Written ByBhimappa
Published: Jun 10, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:00 PM IST
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಬದ್ಧವೈರಿ.. ಬಾಬರ್‌, ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಔಟ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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