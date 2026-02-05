ಭಾರತದ ಸುಂದರಿಗೆ ಮನಸೋತ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೊಸೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 5, 2026, 09:51 AM IST
  • ಭಾರತದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ.
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೌಲ್ಡ್‌.
  • ಹರಿಯಾನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌.

ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದ ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹಸನ್ ಅಲಿ. ಹಸನ್ ಅಲಿ ಹರಿಯಾಣದವರಾದ ಸಮಿಯಾ ಅರ್ಜೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು. 

ಹಸನ್ ಅಲಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಸಮಿಯಾ ಅರ್ಜೂ ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ್ ರಚನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಸಮಿಯಾ ಅರ್ಜೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 1995 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಚಾಂದನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಸಮಿಯಾ ಮೊದಲು ಹಸನ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವರದಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ! ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್!

ಹಸನ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಿಯಾ ಮೊದಲು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಗಾಢವಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು, ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2019 ರಂದು ದುಬೈನ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಸನ್ ಅಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಲೆನಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಿಯಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹಸನ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಬಲಹೀನ! ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸನ್‌ ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌..

ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್ ದೇಶೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ನಂತರ, ಹಸನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ-ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು, ಅವರು 2017 ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಹಸನ್ ಅಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅವರು 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಸನ್ ಅಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆದರು.

ಹಸನ್ ಅಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (2017), ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಆಟಗಾರ (2018) ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (2021) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ (2021) ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಸನ್ ಅಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

