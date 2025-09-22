ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿದಾಯ್ತು..! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿಗೆ ಈತನೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪಾಕ್ ನಾಯಕ

Salman Ali Agha statement on defeat against India: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 58 ರನ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಲಾ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಕೂಡ 22 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
172 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಸೋಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ:
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ, "ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ನಾವು ಇನ್ನೂ 10-15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫಖರ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ."
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
