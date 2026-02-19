English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರನೇ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್‌! ಟೀಂ ಪಾಕ್‌ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದೇ ಡೌಟ್‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರನೇ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್‌! ಟೀಂ ಪಾಕ್‌ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದೇ ಡೌಟ್‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 19, 2026, 09:31 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಧಾರ.
  • ಪಾಕ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಢವ ಢವ.
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನ್ನೇ ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರನೇ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್‌! ಟೀಂ ಪಾಕ್‌ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದೇ ಡೌಟ್‌

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಬರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ತನ್ನ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಕೇವಲ 111.80 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯು T20 ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಬರ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಿಟ್‌ಮರ್‌ಗಳಾದ ಖ್ವಾಜಾ ನಫೆ ಮತ್ತು ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup Super 8 Schedule: ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌!

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 163 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 199 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ನಮೀಬಿಯಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಫರ್ಹಾನ್, ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮರಳಿದರು. ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್.. Super 8 ಭಾರತದ ಜತೆ ಆಡುತ್ತಾ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?

ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಏನೋ ಮಾಡುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಿನಂತೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗೇ ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಕೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕೊಡದೆ, ಮೂರ್ಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಧ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಮೂರ್ಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

