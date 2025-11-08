English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರು...ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ 2028 ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳುತ್ತಿದೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ  ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 8, 2025, 09:38 AM IST
  • ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ
  • ಆರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ
  • ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳಬಹುದು

ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರು...ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ದುಬೈ: ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ.1900ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ ಜುಲೈ 12, 2028ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 28 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.ಆದರೆ, ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ತಂಡಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌!

ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?

ಐಸಿಸಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಟಿ20ಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಅಗ್ರ ಆರು ತಂಡಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ:

ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶ/ಖಂಡದ ಅಗ್ರ ತಂಡ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ (ಒಟ್ಟು 5 ತಂಡಗಳು).

ಆರನೇ ತಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, "ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶ/ಖಂಡದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ:

  • ಏಷ್ಯಾ: ಭಾರತ
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • ಯುರೋಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
  • ಆಫ್ರಿಕಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
  • ಅಮೆರಿಕ: ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಸ್‌ಎ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (ನಿರ್ಧಾರ ಬಾಕಿ)

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.ಜಾಗತಿಕ ಬಹುಕ್ರೀಡಾ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ,ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ (IOC) ಮತ್ತು LA28 ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.

