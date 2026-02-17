English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌.. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌.. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

Imad Wasim second marriage: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೈಲಾ ರಾಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇಮಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 17, 2026, 03:22 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್
  • ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
camera icon6
Gold
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
camera icon7
Namratha Gowda
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌.. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾದ್ ಅವರು ನೈಲಾ ರಾಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಸಾನಿಯಾ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರು ಇಮಾದ್‌ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾನಿಯಾ ಇಮಾದ್ ನನ್ನು 'ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮಾದ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಿದೆ.. ವಾಸಿಮ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆʼ.. ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 37 ವರ್ಷದ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ನೈಲಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವೆ.. ನೈಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

 

ಇನ್ನು ಇಮಾದ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾಹವು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ, ಇಮಾದ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ವಿಷಯವು ಕಾನೂನು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Imad Wasim second marriageNyla RajaPakistan CricketerImad wasimSannia Ashfaq

Trending News