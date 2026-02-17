ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌.. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾದ್ ಅವರು ನೈಲಾ ರಾಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಸಾನಿಯಾ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರು ಇಮಾದ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಇಮಾದ್ ನನ್ನು 'ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮಾದ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಿದೆ.. ವಾಸಿಮ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆʼ.. ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Imad Wasim announced his second marriage. pic.twitter.com/Xzb4nRs4jO
— Sheri. (@CallMeSheri1_) February 16, 2026
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 37 ವರ್ಷದ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ನೈಲಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವೆ.. ನೈಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..
Ufff I can't believe this
عماد وسیم کی دوسری شادی pic.twitter.com/u0M73TmcYh
— Muqadas Farooq Awan (@muqadasawann) February 16, 2026
ಇನ್ನು ಇಮಾದ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾಹವು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ, ಇಮಾದ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ವಿಷಯವು ಕಾನೂನು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.