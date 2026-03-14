English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಏಕಾಏಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!.. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌

ಏಕಾಏಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!.. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌

Star Cricketer Injury: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು,ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು.ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 14, 2026, 04:46 PM IST
  • ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ
  • ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುವಾಗ ದಿಢೀರನೆ ಕುಸಿದ ಆಟಗಾರ

Trending Photos

ಏಕಾಏಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!.. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌

Pakistan Cricket: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 13) ರಾತ್ರಿ ಢಾಕಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ ಆರನೇ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ತಲಾತ್ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಕ್ಕೆ ಬಡಿದ. ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಚಿತ್ರ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಡ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ತಲಾತ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ), ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 274 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್ (75) ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ತಲಾತ್ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಾಯಕ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಜ್ಜನರ ಆಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಾಯಗಳು ಆಟದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Star Cricketer InjuryHussain TalatPakistan CricketPak vs Bancricket injury

Trending News