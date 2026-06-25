Tanvir Ahmed on Vibhav Suryavanshi : ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ವೈಭರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, IPL ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ ಇರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಲಾಹೋರ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಟು ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇನೆ.. ಎಂದು ಛಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನೂ ವೈಭವ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು.. "15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವನಿಗೆ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ, ಹಿಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ...
ತನ್ವೀರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ವೀರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಲವರು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..