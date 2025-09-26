Mike Hassan statement about Team India: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹಸನ್, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹಸನ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹಸನ್, "ಭಾರತವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಡಲು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾವು ಅವರ (ಭಾರತ) ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆಡಿದ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಮೌಖಿಕ ದಾಳಿ
ಮೈಕ್ ಹಸನ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು, ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಮೈಕ್ ಹಸನ್, "ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲಲು ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೈಕ್ ಹಸನ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಮೈಕ್ ಹಸನ್, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
