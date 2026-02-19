English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಮುಖಭಂಗ ಸಹಿಸದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಕ್‌ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 19, 2026, 04:13 PM IST
  • ಇದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ
  • ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈ ಅವಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ತೆರಳಿದ ಪಾಕ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನ 13–14 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ತಂಡದ ನಾಯಕ Shakil Ahmad Butt ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆದಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಲುಪಿದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತಂತೆ.

“ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ನಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು! ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕುರ್ಚಿ ಇದೀಗ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ..

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಮಂಡಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೆಲದಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.

