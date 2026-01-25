T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಬ್ಬರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಪಾಕಸ್ತಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಕರಳಿಸಿದ್ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರ ದಬ್ಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಐಸಿಸಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರದ್ದೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ಧಂತೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಡದಂತೆ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
